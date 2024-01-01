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عبد اللهيان: لن نتردد في جعل إسرائيل تندم إذا عاودت استخدام القوة ضد إيران

الجمعة 19 أبريل 2024 01:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عبد اللهيان: لن نتردد في جعل إسرائيل تندم إذا عاودت استخدام القوة ضد إيران



القدس المحتلة / سما/

 أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه يجب إرغام إسرائيل على الكف عن تكرار أي مغامرة عسكرية إضافية ضد المصالح الإيرانية.

وقال عبد اللهيان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن "الدفاع المشروع والإجراء المتبادل والمتناسب لإيران قد انتهى في الوقت الحاضر. لذلك يجب دفع الكيان الإسرائيلي إلى الامتناع عن تكرار أي مغامرة عسكرية إضافية ضد المصالح الإيرانية".

وأكد أنه "في حال أي استخدام للكيان الاسرائيلي للقوة والعدوان على المصالح الإيرانية، فان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي إطار استيفاء حقها الذاتي، لن تتردد للحظة في الرد عليه بشكل فوري وحاسم وقوي وجعل هذا الكيان يندم بشكل قطعي وكامل"، مشيرا إلى أن هذا القرار غير قابل للتغيير.

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