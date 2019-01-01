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الحرس الثوري الإيراني : طهران قد تراجع عقيدتها النووية في ظل التهديدات الإسرائيلية

الخميس 18 أبريل 2024 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني : طهران قد تراجع عقيدتها النووية في ظل التهديدات الإسرائيلية



سما / وكالات /

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن أحمد حق طلب القائد الكبير بالحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الخميس إن إيران قد تراجع “عقيدتها النووية” في ظل التهديدات الإسرائيلية، مما أثار مخاوف بشأن برنامج طهران النووي الذي تقول دائما إنه مخصص للأغراض السلمية فقط.
وتوعدت إسرائيل بالرد على هجوم بصواريخ ومسيرات شنته إيران في 13 أبريل نيسان، وقالت إنه رد على غارة يعتقد أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في مطلع هذا الشهر.
ونقلت الوكالة عن أحمد حق طلب قائد هيئة حماية المنشآت النووية القول إن “تهديدات النظام الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية تجعل من الممكن مراجعة عقيدتنا وسياساتنا النووية والتحول عن اعتباراتنا السابقة”.
وللزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي القول الفصل في برنامج طهران النووي الذي يشتبه الغرب في أن له أغراضا عسكرية.
وفي عام 2021، قال وزير الاستخبارات الإيراني آنذاك إن الضغط الغربي قد يدفع طهران إلى السعي للحصول على أسلحة نووية، وهو أمر أصدر خامنئي فتوى بتحريمه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وأكد خامنئي مرة أخرى في عام 2019 أن “بناء وتخزين القنابل النووية أمر خاطئ واستخدامها حرام… على الرغم من أن لدينا التكنولوجيا النووية، فقد تحاشت إيران ذلك تماما”.

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