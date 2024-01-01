الاعلام العبري : اسرائيل صدت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99%

القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس، أن نسبة اعتراض صواريخ ومسيرات الهجوم الإيراني على إسرائيل كانت 84% وليس 99% كما ادعى جيش الاحتلال.

وذكرت الصحيفة نقلا عن باحثين أن صور أقمار صناعية أظهرت إصابة واحدة على الأقل في أحد مباني المفاعل النووي في ديمونة وإصابتين في محيطه.

كما أشار الباحثون أن تحليل مقاطع فيديو بقاعدة نيفاتيم بالنقب أظهر 4 إصابات جراء سقوط صواريخ لا شظايا صواريخ اعتراضية. وأن تحليل مقاطع فيديو أظهر ما تبدو أنها 5 إصابات في قاعدة رامون الجوية بصحراء النقب.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن هذه التحليلات تستند إلى صور أقمار صناعية منخفضة الجودة، وفقط عندما يتم نشر صور أقمار صناعية عالية الجودة، سيكون من الممكن معرفة ما إذا كان الهجوم الإيراني على إسرائيل قد فشل فشلا ذريعا.