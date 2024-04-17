بن غفير يطالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل "اكتظاظ السجون"

القدس المحتلة/سما/

طالب وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بتطبيق الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، معتبرا أن ذلك هو "الحل الصحيح لاكتظاظ السجون".

وقال الوزير المتطرف في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأربعاء، إن "عقوبة الإعدام للمخربين (الأسرى الفلسطينيين) الحل الصحيح لمشكلة اكتظاظ السجون، وحتى ذلك الحين، فإنني سعيد لأن الحكومة وافقت على الاقتراح الذي قدمته".

وأضاف معلقا على موافقة حكومة الاحتلال على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين: "أنا سعيد لأن الحكومة وافقت على اقتراحي الذي يسمح للجيش الإسرائيلي ببناء 936 مكان احتجاز إضافيا للسجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين)".

وزعم أنه "سيسمح البناء الإضافي لخدمة السجون باستقبال المزيد من الإرهابيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون"، على حد قوله.



وفي وقت سابق الأربعاء، صادق الاحتلال على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون، بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50 بالمئة من موازنة وزارة الدفاع، و50 بالمئة من باقي الوزارات الأخرى، حسب وكالة الأناضول.

بدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ أن بدأ عدوانه الوحشي المتواصل على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفع عدد حالات الاعتقال بحق الفلسطينيين إلى أكثر من 8270 منذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة، وفقا لآخر بيانات نادي الأسير الفلسطيني.