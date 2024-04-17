  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

8 شهداء بينهم 5 أطفال في غارات إسرائيلية عنيفة على رفح (فيديو)

الخميس 18 أبريل 2024 02:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 شهداء بينهم 5 أطفال في غارات إسرائيلية عنيفة على رفح (فيديو)



رفح/سما/

استشهد ثمانية مواطنين،  بينهم سيدة وخمسة أطفال، بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي أرضاً وغرفة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر إن طيران الاحتلال استهدف أرضا وغرفة سكنية تؤوي نازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين فلسطينيين.

كما أصيب عدد من المواطنين، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة البحابصة، بمحيط المقبرة الشرقية، شرق مدينة رفح.


ويأتي القصف على رفح في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن الاستعداد لاجتياح المدينة، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.


كما يأتي بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم النصيرات وسط القطاع، عقب عدوان بري استمر 8 أيام وخلف شهداء وجرحى ودمارا هائلا.


ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

الأكثر قراءة اليوم

مصدرٌ رفيعٌ بمجلس الحرب الاسرائيلي : لو نُشِرَت المُداولات حول ايران لكانت دفعت ملايين الإسرائيليين للهرب

تصريح خطير لسيسي ينذر بدمار "حتمي" في الشرق الاوسط بسبب ما يحدث في غزة

اللواء سمير فرج يوضح تفاصيل رفض الرئيس السيسي مقترح رئيس الـ"CIA" لإدارة غزة 6 أشهر

هل انتهت الحرب؟.. استياء في "إسرائيل" من صور الغزيين المتواجدين على بحر غزة (شاهد)

غزة: الاحتلال يقضي بضربة واحدة على 5 آلاف من أجنة أطفال الأنابيب (صور)

مسؤول إسرائيلي: فقدنا الشمال..

هآرتس: جهودٌ لتقديم صيغة جديدة تحرّك المفاوضات بين حماس و"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

بن غفير يطالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل "اكتظاظ السجون"

851fccfd-a715-4471-992e-83256206d384

أكسيوس: "إسرائيل" فكرت بمهاجمة إيران ليل الاثنين.. وتراجعت لـ"أسباب عملياتية"

إعلام إسرائيلي يتوقع بدء إجلاء السكان من رفح "قريبا"

حزب الله ينشر مشاهد استهداف عرب العرامشة.. إعلام إسرائيلي: الأخطر منذ اندلاع الحرب

photo_2024-04-17_18-18-08

520 شهيدًا وجريحًا ومفقودًا.. الاحتلال ارتكب مجازر في مخيمات وسط قطاع غزة قبيل انسحابه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية