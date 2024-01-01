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الجزائر تعلن تقديم 15 مليون دولار لصالح الأونروا

الخميس 18 أبريل 2024 02:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تعلن تقديم 15 مليون دولار لصالح الأونروا



نيويورك/سما/

علن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الاربعاء، تقديم الجزائر مساهمة مالية استثنائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بقيمة 15 مليون دولار أميركي.

وقال في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول "الأونروا"، إن "الجزائر وبقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعلن تقديم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار لصالح الأونروا".

وأضاف عطاف أن الجزائر تعتبر هذه المبادرة "واجبا حقا ومسؤولية ثابتة تقع علينا وعلى غيرنا من أعضاء المجموعة الدولية".

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