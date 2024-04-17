دبلوماسيون غربيون لـ"إسرائيل": صد هجوم إيران القادم بنسبة 100% قد لا يكون ممكنا

واشنطن/سما/

أشارت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إلى أن دبلوماسيين غربيين أبلغوا إسرائيل أن صد هجوم إيران القادم بنسبة 100% قد لا يكون ممكنا.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك ضغوطا دولية على إسرائيل كي لا تتخذ خطوات تصعيدية تؤدي إلى انزلاق المنطقة لحرب واسعة، مؤكدة أن تل أبيب ستجد صعوبة في تنفيذ المخطط الأصلي الذي تمت الموافقة عليه للرد على إيران.

وسبق أن قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي يوم الأربعاء، إن ضربة إسرائيلية صغيرة داخل إيران من المحتمل أن تؤدي إلى رد فعل إيراني، وأشار الموقع الأمريكي إلى أن واشنطن تأمل أن يكون رد إيران على أي ضربة إسرائيلية أصغر من هجومها الأول وأن يؤدي إلى وقف تبادل الهجمات.

وصرح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لـ "أكسيوس"، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي أيزنكوت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي، يضغطون بشدة للرد على إيران.

وأوضحت مصادر أمريكية وإسرائيلية، أن إسرائيل بحثت توجيه ضربة لإيران مساء الاثنين لكنها قررت في النهاية تأجيلها، مؤكدين أن تل أبيب أبلغت واشنطن يوم الاثنين أنها قررت الانتظار قبل ضرب إيران.

وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي جوب بايدن الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تصعيد إيران هجومها على إسرائيل بشكل واسع، وقد تنجر واشنطن إلى المواجهة.

ومن جانبها، قالت إيران إن قواتها المسلحة مستعدة لصد أي هجوم من إسرائيل، وقالت القوات الجوية إنها على أهبة الاستعداد، كما حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن "أصغر هجوم" من إسرائيل سيؤدي إلى رد فعل "ضخم وقاس"، في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لهجوم إسرائيلي مضاد، ردا على هجوم شنته إيران، السبت الماضي.

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليل السبت - الأحد مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري، فيما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين وحذر تل أبيب من الرد.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.