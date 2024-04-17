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4 شهداء بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة.. والاحتلال ينسف مربعا سكنيا بمخيم النصيرات

الأربعاء 17 أبريل 2024 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 شهداء بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة.. والاحتلال ينسف مربعا سكنيا بمخيم النصيرات



غزة/سما/

استُشهد 4 مواطنين، الأربعاء، بينهم طفلان، وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين، بينهم طفلان، وإصابة عدد آخر بجروح في استهداف إسرائيلي لمدرسة شحيبر في مخيم الشاطئ.

وقال شهود عيان إن القصف الإسرائيلي “تسبب بأضرار كبيرة داخل المدرسة المستهدفة التي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين من شمال وشرق قطاع غزة”.

وبالتزامن نسف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشن سلسلة غارات عنيفة في أنحاء متفرقة من المحافظة الوسطى.

وقالت تقارير إخبارية إن الجيش الإسرائيلي “يعزز عمليته العسكرية شمال مخيم النصيرات، حيث نسف مربعا سكنيا ودمر أحد أبراج الصالحي”.

وأضافت أن الجيش “كثف غاراته الجوية والمدفعية، وشن غارات عديدة بصواريخ ارتجاجية في أنحاء متفرقة شمال المخيم”.

وأوضح أن “المنطقة الشمالية من المخيم شهدت معارك ضارية” بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة بريا.

وأشار إلى توغل آليات الجيش الإسرائيلي في 3 محاور وسط قطاع غزة، هي محور شمال مخيم النصيرات ومنطقة جسر وادي غزة إضافة إلى منطقتي الزهراء والمغراقة، ومحور شرق دير البلح بمسافة ترواح بين 500 و700 متر من السياج الحدودي الفاصل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبيّن أن المحور الثالث هو محور محررة نتساريم امتدادا من منطقة جحر الديك شرقا حتى منطقة الشيخ عجلين وشارع الرشيد غربا.

وقال شهود عيان إن “الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على شرق دير البلح وسط قطاع غزة”، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولليوم الثامن على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

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