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ماذا يعني الزج بـ"الناتو" في خطط "اليوم التالي" لقطاع غزة؟

الأربعاء 17 أبريل 2024 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يعني الزج بـ"الناتو" في خطط "اليوم التالي" لقطاع غزة؟



وكالات/سما/

تعكف دول غربية وعربية، بحسب ما كشفت القناة العبرية 12، على خطة جديدة لـ"اليوم التالي" في غزة، لكن هذه المرة بالاستعانة بقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ما المختلف في المقترح؟

هذه المرة الأولى التي يتم الإشارة فيها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" صراحة في مخططات الاحتلال لـ"اليوم التالي" في غزة، بعد أن تم الحديث سابقا عن إدارة عربية، أو إسلامية، أو عبر العشائر، أو إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية للعودة إلى القطاع.

هل يمكن أن يدخل "الناتو" إلى غزة؟

يمكن أن تتدخل قوات حلف شمال الأطلسي بطلب من مجلس الأمن، على غرار عمليات سابقة عسكريا للحلف، مثل كوسوفو، وليبيا، على سبيل المثال.

وكانت القناة كشفت أن دخول قوات الناتو إلى غزة سيسبقه اعتراف من مجلس الأمن والأمم المتحدة بدولة فلسطينية، وإرسال قوات الحلف إلى غزة لتأمين قيام الدولة.

ماذا قالوا؟

◼ نقلت القناة العبرية 12 عن الخطة  أن الفكرة إذا نجحت في غزة على مدار خمس سنوات لإقامة بنية تحتية وانتخابات، فسيتم نقل التجربة إلى الضفة الغربية المحتلة.

◼ قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" تامير هايمان، إن المقترح يمكن أن يحقق أهداف الحرب في غزة، وأولها إسقاط حكم "حماس" وبلورة بديل.

◼ قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن أي مقترح لحكم غزة هو شأن داخلي بحت يحدده الفلسطينيون.

◼ قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن أي قوات أجنبية على أرض غزة ستعتبر قوة احتلال، وستتعامل معها على هذا الأساس.

◼ قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن أي ترتيب في غزة من دون حماس أو فصائل المقاومة هو "وهم وسراب".

حالات سابقة

تدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" عسكريا عدة مرات بتنسيق مع مجلس الأمن الدولي في ليبيا عام 2011، وفي كوسفو، وفي البوسنة والهرسك في التسعينات.

كما تدخل الحلف في غزو أفغانستان، وغزو العراق، وفي عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي ضد القراصنة الصوماليين.

لماذا "الناتو" وليس "قوات حفظ السلام"؟

◼ تتبع قوات حفظ السلام إلى الأمم المتحدة، وتعمل بالأساس على حفظ السلام في أماكن النزاع، دون تدخل مسلح  إلا إذا بادر الطرف الآخر به، ويمكن أن تشرف على الانتخابات، ودعم المناطق المتضررة.

◼ تشهد العلاقات بين دولة الاحتلال والأمم المتحدة توترا منذ بداية الحرب على غزة، وتحارب إسرائيل المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا، كما هاجمت الأمين العام للأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، أكثر من مرة.

◼ بينما قوات "الناتو" تشكيل عسكري يتبع لدول مستقلة، أغلبها من حلفاء "إسرائيل" ويملك قوة سلاح أوسع من قوات حفظ السلام، التي يمكن أن يكون بعض أعضائها من المدنيين.

ماذا ننتظر؟

لا يبدو أن الخطة الجديدة ستجد طريقا لها إلى غزة، لكون فصائل المقاومة تعهدت بقتال أي قوات أجنبية مهما كانت نوعيتها، إلى جانب أن دولة الاحتلال وحليفتها واشنطن تعارضان الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وهو الشرط الذي يسبق الاستعانة بالحلف حسب ما ورد بالخطة، على أساس أنها من قضايا "الوضع النهائي".

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