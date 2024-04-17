عضو كنيست متطرف: نأمل أن يتم بناء الهيكل قريبا

القدس المحتلة/سما/

قال عضو الكنيست المتطرف، يتسحاق بندروس، إنه، يأمل أن "يتم بناء الهيكل قريبا" مكان المسجد الأقصى في القدس المحتلة.



ودعا المتطرف بندروس، إلى أن يأتي جميع اليهود لتقديم ذبيحة عيد الفصح اليهودي في القدس، وهو ما يعني إيذانا ببناء الهيكل المزعوم مكان الأقصى.



وكان وفد حاخامي كبير اقتحم الأقصى الاثنين الماضي، على رأسه الحاخام دوف ليئور، أحد أكبر حاخامات تيار الصهيونية الدينية، رفقة الحاخام الإسرائيلي أريئيل رئيس المدرسة الدينية لجبل المعبد ومؤسس معهد المعبد اليهودي، والحاخام شمشون إلبويم رئيس ما يدعى "إدارة جبل المعبد".



والتقى ليئور خلال الاقتحام بعناصر قوات الاحتلال من المتطرفين المتدينين، وأعرب عن إشادته بوجود عناصر من جماعات المعبد المتطرفة في مهام بالمسجد الأقصى.



وأقام صلوات توراتية داخل الأقصى، في المنطقة الشرقية، وأجرى جولة في ساحات المسجد، وقال إن ما يجري "لم نحصل عليه منذ 50 عاما، لكنه اليوم بات واقعا".