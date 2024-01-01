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وزير خارجية إيطاليا لـ"إسرائيل": وقف إطلاق النار في غزة أصبح ضروريا الآن

الأربعاء 17 أبريل 2024 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية إيطاليا لـ"إسرائيل": وقف إطلاق النار في غزة أصبح ضروريا الآن



روما/سما/

عبر وزير خارجية إيطاليا وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني عن ثقته بأنه "على إسرائيل وقف عملياتها في غزة والتي أثرت بشكل كبير على الفلسطينيين".

وقال في لقاء أجرته معه صحيفة Stampa: "لقد اندلعت الحرب في قطاع غزة بسبب الهجوم الهمجي والمخزي الذي شنه إرهابيو حماس على المدنيين الإسرائيليين. ومع ذلك، أصبح وقف إطلاق النار ضروريا الآن".

وفي وقت سابق قال تاياني إنه تحدث إلى نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وحث إسرائيل ليس فقط على وقف تصعيد أي رد فعل على الهجوم الإيراني، بل أيضا على تجنب هجوم مخطط له على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف لإذاعة وتلفزيون إيطاليا "راي" الملوكة للدولة: "كررت هذه الرسالة. وأعتقد أنه بمناسبة اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كابري، غدا وصباح الجمعة، سيتم توجيه رسالة مماثلة".

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