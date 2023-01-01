الاقتصاد الإسرائيلي يعمق خسائره

القدس المحتلة/سما/

انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع من 2023 بوتيرة أعلى من التقديرات الأولية، في ظل الحرب على قطاع غزة.



وقال مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 20.7% على أساس سنوي، من تقديرات سابقة بانكماش بنسبة 19.4%.



وأضاف مكتب الإحصاء، أن "الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بشكل مباشر بسبب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، كما أن بنية الناتج المحلي الإجمالي تغيرت بسبب الاستدعاء الكبير لقوات الاحتياط، ونقص القوى العاملة في صناعة البناء، وفي ظل تكاليف إجلاء سكان".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي شن حرب مدمرة على قطاع غزة مستهدفا المدنيين ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى وأزمة إنسانية غير مسبوقة.