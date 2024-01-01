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اللواء سمير فرج يوضح تفاصيل رفض الرئيس السيسي مقترح رئيس الـ"CIA" لإدارة غزة 6 أشهر

الأربعاء 17 أبريل 2024 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء سمير فرج يوضح تفاصيل رفض الرئيس السيسي مقترح رئيس الـ"CIA" لإدارة غزة 6 أشهر



القاهرة/سما/

أوضح اللواء المصري المتقاعد سمير فرج تفاصيل رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترح رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" ويليام بيرنز حول إدارة مصر لغزة 6 أشهر.

وفي لقاء له مع برنامج "على مسؤوليتي"، قال الخبير والمفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج، إن حجة الولايات المتحدة الامريكية لإدارة مصر لقطاع غزة، هي أن يتم فيها إجراء انتخابات نزيهة لتكوين حكومة تكنوقراط للسيطرة على غزة تمهيدا للاندماج مع السلطة في رام الله.

وأضاف اللواء فرج: "الرئيس رفض..من أحسن القرارات التي أخذها الرئيس السيسي، وحقيقي ربنا ألهمه في ذلك القرار، وكان قرار حكيم، رغم الإغراءات المالية والعسكرية وحاجات أخرى، إلا أن الرئيس رفض، وقال إن غزة يديرها أهلها".

وأشار فرج إلى أنه بعد رفض مصر المقترح الأمريكي، تم الحديث عن مقترحات أخرى منها تشكيل قوة عسكرية أوروبية، أو تشكيل قوة عسكرية عربية.

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