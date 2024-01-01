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أمريكا: سنطالب "إسرائيل" بتفسير صريح حول مقتل الطفلة هند رجب في غزة

الأربعاء 17 أبريل 2024 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا: سنطالب "إسرائيل" بتفسير صريح حول مقتل الطفلة هند رجب في غزة



واشنطن/سما/

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الوزارة ستطلب من إسرائيل مزيدا من المعلومات عن وفاة الطفلة الفلسطينية هند رجب ذات الأعوام الـ6 والتي قتلت في غزة  في يناير الماضي.


وأضاف ميلر في تصريح صحفي الثلاثاء أن الوزارة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل في الأمر بعد أن ألقى تقرير لصحيفة واشنطن بوست بظلال من الشك على تفسير إسرائيل السابق لواقعة مقتلها.

وقال ميلر: "سنعود إلى حكومة إسرائيل ونطلب منهم المزيد من المعلومات"، واصفا وفاة الطفلة هند بأنها "مأساة لا توصف، وهو أمر ما كان ينبغي أن يحدث ولا ينبغي أن يحدث أبدا".

وأضاف ميلر "ما زلنا نرحب بإجراء تحقيق كامل في هذا الأمر وكيفية حدوثه في المقام الأول"، فيما لم  ترد سفارة إسرائيل في واشنطن حتى الآن على طلب التعليق عليه.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء أن تحقيقا توصل إلى وجود مركبات مدرعة إسرائيلية في منطقة الحادث على عكس ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن تحقيقا أوليا توصل إلى أن قواته لم تكن ضمن نطاق إطلاق النار من السيارة التي حوصرت فيها الطفلة.

وحوصرت الطفلة وهي ترتعد في سيارة في غزة مع أفراد عائلتها القتلى وتوسلت المساعدة في اتصال هاتفي مع منقذين، وأمكن سماع طلقات الرصاص وهي تصف اقتراب قوات إسرائيلية منها.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني نشر تسجيلا صوتيا، يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها، وتقول: "عمو قاعدين بطخوا علينا، الدبابة جنبنا، إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة"، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق وابل من الرصاص بينما كانت ليان تصرخ، لينقطع الاتصال معها بعد ذلك.

وعثر على جثمان الطفلة وهند وأفراد أسرتها والمسعفين اللذين انطلقا لإنقاذها بعد 12 يوما من الحادث، حيث عثرت طواقم الإنقاذ على جثثهم متحللة نتيجة الظروف الجوية القاسية في ذلك الوقت.

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