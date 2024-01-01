حزب الله يعرض مشاهد من استهدافه منصة القبة الحديدية بمستوطنة كفربلوم (فيديو)

بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لمنصة القبة الحديدية بمستوطنة كفربلوم الإسرائيلية في وقت سابق من شهر أبريل، بمسيّرات انقضاضية. ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منصة القبة الحديدية في مستوطنة كفربلوم شمال فلسطين المحتلة، بمسيّرات انقضاضية".



وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرتين مسيّرتين في منطقة بيت هليل أطلقتا من لبنان، فيما تبنى "حزب الله" العملية مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى على الجانب الإسرائيلي.

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ سيارة على الطريق العام لبلدة عين بعال جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى.