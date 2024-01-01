  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية: واشنطن تبحث مع دول عربية مقترحاً لتسليم غزة إلى حلف شمال الأطلسي

الأربعاء 17 أبريل 2024 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: واشنطن تبحث مع دول عربية مقترحاً لتسليم غزة إلى حلف شمال الأطلسي



غزة / سما /

كشفت القناة "12" الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ودولا عربية تبحث حالياً مقترحاً يقضي بوضع قطاع غزة تحت سيطرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد انتهاء الحرب على القطاع. وفي تقرير بثته ليل أمس الثلاثاء، أشارت القناة إلى أن المقترح ينص على وجوب تأمين اعتراف دولي بقيام دولة فلسطينية، يتلوه وضع قطاع غزة تحت سيطرة قوات من حلف الناتو بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية.

وبحسب القناة، فإن الخطة ترفض استمرار حكم حركة حماس في القطاع وعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة دفة الأمور هناك، مشيرة إلى أن المقترح ينصّ على إشراف حلف شمال الأطلسي على عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وإدارة شؤون حياة الغزيين. ونوه التقرير إلى أن قوات حلف شمال الأطلسي، ستمكث، بحسب المقترح، خمس سنوات في قطاع غزة، يتم في أعقابها إجراء انتخابات وتشكيل حكومة محلية تشرف على إدارة شؤونه. وينص المقترح على أنه في حال نجاح المقترح في القطاع، سيتم تطبيقه لاحقاً في الضفة الغربية.

وأشاد الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" تامير هايمان، بالمقترح على اعتبار أنه يمكن أن يفضي إلى تحقيق أهداف الحرب على القطاع، وعلى رأسها التخلص من حكم حركة حماس. وفي تعليق للقناة، زعم هايمان الذي يعمل حالياً مديراً لـ"مركز أبحاث الأمن القومي" التابع لجامعة تل أبيب، أن "أكثر ما يخشاه زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار هو أن تتم بلورة بديل حكم لحركته".

ومن السابق لأوانه معرفة موقف الحكومة الإسرائيلية من المقترح، على اعتبار أن القوى اليمينية التي تشكل هذه الحكومة ترفض من حيث المبدأ فكرة إقامة دولة فلسطينية. وسبق أن أكد رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية أن أي ترتيبات في القضية الفلسطينية دون حركة حماس هي "وهم وسراب"، في إشارة إلى مساعي واشنطن وإسرائيل لتغيير شكل الحكم في قطاع غزة، مضيفاً أنه "لن يكون هناك فوضى أو فراغ في القطاع، فالأجهزة الشرطية والأمنية تعمل حالياً، والمؤسسات الحكومية تقوم بجهدها بالإمكانات المتاحة في ظل الحرب والعدوان".

 

#واشنطن #حلف شمال الأطلسي #دول عربية #غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف " التفاصيل الكاملة لـ"ورقة حماس" بشأن هدنة غزة

إعلام عبري يكشف رسائل نقلتها مصر لإسرائيل بعد الهجوم الإيراني

مصدرٌ رفيعٌ بمجلس الحرب الاسرائيلي : لو نُشِرَت المُداولات حول ايران لكانت دفعت ملايين الإسرائيليين للهرب

الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم المغازي واستشهاد 7شرطيين في حي التفاح (فيديو)

صحيفة: دولتان رفضتا فتح مجالهما الجوي للطيران الإسرائيلي والأمريكي لصد هجوم إيران

الاحتلال يعلن اغتيال "قائد كبير" في جنوب لبنان و"حزب الله" ينعاه

شهادات مروعة بشأن الجرائم الإسرائيلية في بيت حانون

الأخبار الرئيسية

صاروخ موجه

إصابة 13 إسرائيليا بينهم 4 بحالة خطيرة إثر استهداف موقع بعرب العرامشة

رئيس الوزراء القطري

رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حساسة

مصدرٌ رفيعٌ بمجلس الحرب الاسرائيلي : لو نُشِرَت المُداولات حول ايران لكانت دفعت ملايين الإسرائيليين للهرب

مسؤولون إسرائيليون وأميركيون: تقييمنا لطبيعة ردّ إيران كان خاطئاً واعتمدنا تصورا مضللا والخامنئي فاجأ الجميع

661e976f4236046f77786517

الاحتلال يعلن اغتيال "قائد كبير" في جنوب لبنان و"حزب الله" ينعاه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية