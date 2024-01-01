قناة عبرية: واشنطن تبحث مع دول عربية مقترحاً لتسليم غزة إلى حلف شمال الأطلسي

غزة / سما /

كشفت القناة "12" الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ودولا عربية تبحث حالياً مقترحاً يقضي بوضع قطاع غزة تحت سيطرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد انتهاء الحرب على القطاع. وفي تقرير بثته ليل أمس الثلاثاء، أشارت القناة إلى أن المقترح ينص على وجوب تأمين اعتراف دولي بقيام دولة فلسطينية، يتلوه وضع قطاع غزة تحت سيطرة قوات من حلف الناتو بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية.

وبحسب القناة، فإن الخطة ترفض استمرار حكم حركة حماس في القطاع وعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة دفة الأمور هناك، مشيرة إلى أن المقترح ينصّ على إشراف حلف شمال الأطلسي على عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وإدارة شؤون حياة الغزيين. ونوه التقرير إلى أن قوات حلف شمال الأطلسي، ستمكث، بحسب المقترح، خمس سنوات في قطاع غزة، يتم في أعقابها إجراء انتخابات وتشكيل حكومة محلية تشرف على إدارة شؤونه. وينص المقترح على أنه في حال نجاح المقترح في القطاع، سيتم تطبيقه لاحقاً في الضفة الغربية.

وأشاد الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" تامير هايمان، بالمقترح على اعتبار أنه يمكن أن يفضي إلى تحقيق أهداف الحرب على القطاع، وعلى رأسها التخلص من حكم حركة حماس. وفي تعليق للقناة، زعم هايمان الذي يعمل حالياً مديراً لـ"مركز أبحاث الأمن القومي" التابع لجامعة تل أبيب، أن "أكثر ما يخشاه زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار هو أن تتم بلورة بديل حكم لحركته".

ومن السابق لأوانه معرفة موقف الحكومة الإسرائيلية من المقترح، على اعتبار أن القوى اليمينية التي تشكل هذه الحكومة ترفض من حيث المبدأ فكرة إقامة دولة فلسطينية. وسبق أن أكد رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية أن أي ترتيبات في القضية الفلسطينية دون حركة حماس هي "وهم وسراب"، في إشارة إلى مساعي واشنطن وإسرائيل لتغيير شكل الحكم في قطاع غزة، مضيفاً أنه "لن يكون هناك فوضى أو فراغ في القطاع، فالأجهزة الشرطية والأمنية تعمل حالياً، والمؤسسات الحكومية تقوم بجهدها بالإمكانات المتاحة في ظل الحرب والعدوان".