حزب الله: نفذنا هجوما مركبا على قيادة سريّة للجيش الإسرائيلي

بيروت / سما /

قال إنه نفذ هجوما مركبا بصواريخ موجهة ومسيّرات على قيادة سريّة للجيش تحصّنت "بمركز جماهيري" في عرب العرامشة.

ووصل 14 مصابا إسرائيليا بينهم جنود إسرائيليين، عصر اليوم السبت، إلى مستشفى نهريا بينها 4 بحالة خطيرة إثر استهداف صاروخي وطائرات مسيّرة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان نحو موقع إسرائيلي في عرب العرامشة بالجليل الغربي، فيما ردّ الجيش الإسرائيلي بغارة جويّة على مبنى ادعى إنه عسكري لحزب الله في عيتا الشعب.

واضاف حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء هجوما مركبا بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى ‘المركز الجماهيري‘ وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".