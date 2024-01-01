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أردوغان: سأواصل الدفاع عن نضال فلسطين ما دام في العمر بقية

الأربعاء 17 أبريل 2024 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: سأواصل الدفاع عن نضال فلسطين ما دام في العمر بقية



انقرة / سما /

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيواصل الدفاع عن نضال فلسطين ويكون “صوت شعبها المظلوم”.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية، الثلاثاء.

وقال أردوغان: “سأواصل الدفاع عن النضال الفلسطيني وسأكون صوت الشعب الفلسطيني المظلوم ما أعطاني الله الحياة حتى لو تركت وحدي”.

وشدد أنه لا يمكن لأحد التشكيك في مواقفه الحساسة تجاه فلسطين، مضيفًا: “حياتنا اكتسبت مغزى مع القضية الفلسطينية”.

وأشار إلى أنه “لا فرق بين القوات الوطنية التركية إبان حرب الاستقلال وحركة حماس اليوم”، مؤكدًا أنه يدرك ثمن ذلك.

وأردف: “قد لا نتمكن من شرح بعض ما قمنا به، لكن من يشككون بحساسيتنا تجاه فلسطين سيشعرون بالعار عاجلاً أم آجلاً، وسيرون حجم الظلم الذي ارتكبوه (بحقنا)”.

#أردوغان

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