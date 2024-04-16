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الصحة العالمية تجدد مطالبتها بحماية مستشفيات غزة

الأربعاء 17 أبريل 2024 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تجدد مطالبتها بحماية مستشفيات غزة



غزة / سما /

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن حجم الدمار الذي لحق بمستشفيات قطاع غزة مفجع، مجددا المطالبة بحماية المستشفيات وعدم مهاجمتها.

 

وقال غيبريسوس في منشور على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، "أجرينا مع شركائنا تقييما لوضع مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي شمال غزة"، مؤكدًا أن عملية انتشال الجثث في مستشفى الشفاء لا تزال مستمرة.

 

وأشار إلى قيام العاملين الصحيين بتنظيف قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء وإزالة الأسرة المحروقة، حيث لا تزال سلامة البناء المتبقي بحاجة إلى تقييم هندسي شامل، مشيرَا إلى أن المستشفى الإندونيسي فارغ، وأعمال إعادة الإعمار مستمرة في محاولة لإعادة تأهيله.

 

ودعا غيبريسوس مجددًا إلى وقف إطلاق النار، قائلَا إن الدواء الرئيسي الذي يحتاجه الناس في غزة هو السلام.

 

وبحسب وزارة الصحة، فإنه اعتبارا من 22 شباط الماضي، يعمل في قطاع غزة 12 مستشفى بشكل جزئي، 6 منها في الشمال و6 في الجنوب، إضافة إلى ثلاثة مستشفيات ميدانية تعمل جزئياً.

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 33899 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 76664 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

#مستشفيات غزة #الصحة العالمية

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