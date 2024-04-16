الاحتلال ينسحب من بيت حانون شمالي غزة

غزة / سما /

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من بيت حانون شمالي قطاع غزة بعد توغل دام أكثر من 36 ساعة، حاصرت خلالها مراكز إيواء النازحين واعتقلت عددا منهم، ونكلت بأهالي البلدة.

ونشرت مواقع فلسطينية مشاهد من الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال حيث جرفت الأراضي الزراعية قبل انسحابها من البلدة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين وعدداً من الجرحى، وما زال 9 مفقودين على الأقل، بُعيد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو سعادة في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ويشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، قصفاً مدفعياً مكثفاً.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية مصنعاً للأدوية شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بينما تتوغل آلياته العسكرية في محيط المكان، وسط أعمال تجريف.

ولليوم السابع على التوالي، يشهد مخيم النصيرات وسط القطاع قصفاً صاروخياً ومدفعياً متواصلاً، حيث تتقدم جرافات ودبابات إسرائيلية في محيط محطة توليد الكهرباء شمال المخيم، وتقوم بأعمال تجريف أراضٍ بالقرب من محطة تحلية المياه شمال المخيم.

ودمر "جيش" الاحتلال معظم الأبراج والمنازل السكنية الواقعة في أرض المفتي، وأطراف المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته منطقة محور الشهداء المعروف بـ"نتساريم"، ما أدى إلى أضرار كبيرة في محيط المكان.