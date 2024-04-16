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الاحتلال اعتقل نحو 100 صحافي منذ بدء الحرب على غزة

الأربعاء 17 أبريل 2024 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال اعتقل نحو 100 صحافي منذ بدء الحرب على غزة



غزة / سما /

أكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 100 صحافي فلسطيني، من بينهم 10 صحافيات، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت النقابة في تقرير جديد للجنة الحريات، أن أشرس حملات الاعتقال كانت في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الماضي حين اعتقل الاحتلال نحو 50 من الصحافيين بشكل تعسفي.

وأوضحت أنه لا يزال هناك نحو 40 صحافيا في سجون الاحتلال، من بينهم 4 صحافيات.

وأشارت النقابة إلى أن معظم الصحافيين تعرضوا للضرب لحظة الاعتقال، وأنه رغم وجود حالات مرضية بينهم، لم يتلقوا أي نوع من العلاج والمتابعة الصحية، وهو ما يهدد حياتهم بالخطر خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها جموع المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال التي تشهد الضرب والإهانة والتهديد والحرمان من أبسط الحقوق بزيارات الأهل والمحامين، وكذلك منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، في مخالفة واضحة لمواثيق جنيف وكل الأعراف الدولية.

وذكرت أن هناك 13 من الصحافيين في سجون الاحتلال قبل السابع من أكتوبر الماضي، وأن معظم المعتقلين الصحافيين، جرى تحويلهم للاعتقال الإداري والبعض الآخر لا زال موقوفا في انتظار محاكم عسكرية.

وحذرت نقابة الصحافيين من “المصير المجهول” للعديد من الصحافيين المعتقلين من قطاع غزة، في اختفاء قسري وتهديد حقيقي لحياتهم كما هو حال العديد منهم مثل نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد وعماد الافرنجي ومحمد عرب، المقطوعة أخبارهم تماما.

وطالبت في ذات الوقت الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لليونسكو والاتحاد الدولي للصحافيين بالتدخل مع الجهات ذات العلاقة كافة، لوقف هذه الجريمة بحق المعتقلين والمعتقلات من الصحافيين في سجون الاحتلال.

#الاحتلال #غزة

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