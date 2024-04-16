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"أونروا": عثرنا في مدارسنا بخانيونس على قنابل للاحتلال لم تنفجر

الأربعاء 17 أبريل 2024 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا": عثرنا في مدارسنا بخانيونس على قنابل للاحتلال لم تنفجر



غزة / سما /

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها عثرت على قنابل لم تنفجر تبلغ زنتها 450 كيلو غرام، داخل مدارسها في قطاع غزة، بعد خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

وقالت "اونروا" في بيان لها مساء الثلاثاء، إن وكالات للأمم المتحدة قامت بمهمة تقييم في خانيونس بعد خروج جنود الاحتلال في السابع من نيسان/ابريل من خان يونس، وأن الفرق الأممية واجهت عوائق كبيرة حالت دون عملها بشكل آمن بسبب وجود ذخائر وعبوات لم تنفجر، وخصوصا قنابل بزنة 450 كيلوغراما داخل مدارس وعلى طرق في المدينة.

 

وذكرت الوكالة بأن "آلاف النازحين يحتاجون إلى مجموعة واسعة من المساعدات الحيوية، وخصوصا على صعيد الصحة والمياه والنظافة الشخصية والغذاء".

 

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن "تنظيف قطاع غزة من الذخائر والعبوات غير المنفجرة سيتطلب ملايين الدولارات وأعواما عدة".

#الأونروا #خانيونس

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