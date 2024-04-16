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الطقس: أجواء صيفية حارة

الأربعاء 17 أبريل 2024 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صيفية حارة



غزة / سما /

يكون الجو اليوم الأربعاء حاراً وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية (العظمى في القدس المحتلة 30 درجة مئوية)، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وليلا، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، لطيفا إلى دافئ نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس فبكون الجو صافيا وحاراً نسبياً إلى حار وجاف في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة يطرأ ارتفاع على الرطوبة ونشاط على سرعة الرياح بحيث تكون الأجواء مغبرة أحيانا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، بكون الجو غائما جزئيا إلى صاف. ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

#الطقس

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