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قطر تبحث مع واشنطن خفض التصعيد بالمنطقة وإنهاء الحرب على غزة

الأربعاء 17 أبريل 2024 01:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تبحث مع واشنطن خفض التصعيد بالمنطقة وإنهاء الحرب على غزة



الدوحة/سما/

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، سبل خفض التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما يتصاعد منسوب التوتر الإقليمي على وقع تهديدات تل أبيب بتوجيه ضربة لإيران، بعد أن شنت الأخيرة هجوما على إسرائيل ليل السبت – الأحد.

وجرى خلال المحادثة بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي "استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة لا سيما إنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر"؛ حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية.

وأعرب وزير الخارجية القطرية عن "قلق بلاده البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وشدد على "ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، وحل الخلافات بالطرق السلمية".

وجاء عن وزارة الخارجية الأميركية، أن بليكن تحدث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأضافت أن بلينكن ونظيره القطري أكدا على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد.

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