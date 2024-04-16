  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أونروا": عثرنا في مدارسنا بخان يونس على قنابل لم تنفجر بوزن 450 كيلو غرام

الأربعاء 17 أبريل 2024 01:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا": عثرنا في مدارسنا بخان يونس على قنابل لم تنفجر بوزن 450 كيلو غرام



غزة/سما/

كدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها عثرت على قنابل لم تنفجر تبلغ زنتها 450 كيلو غرام، داخل مدارسها في قطاع غزة، بعد خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت "اونروا" في بيان لها مساء الثلاثاء، إن وكالات للأمم المتحدة قامت بمهمة تقييم في خان يونس بعد خروج جنود الاحتلال في السابع من نيسان/ابريل من خان يونس، وأن الفرق الأممية واجهت عوائق كبيرة حالت دون عملها بشكل آمن بسبب وجود ذخائر وعبوات لم تنفجر، وخصوصا قنابل بزنة 450 كيلوغراما داخل مدارس وعلى طرق في المدينة.

وذكرت الوكالة بأن "آلاف النازحين يحتاجون إلى مجموعة واسعة من المساعدات الحيوية، وخصوصا على صعيد الصحة والمياه والنظافة الشخصية والغذاء".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن "تنظيف قطاع غزة من الذخائر والعبوات غير المنفجرة سيتطلب ملايين الدولارات وأعواما عدة".

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في رفح وجباليا ومحاصرة مدرسة تؤوي نازحين ببيت حانون (فيديو)

إعلام عبري يكشف رسائل نقلتها مصر لإسرائيل بعد الهجوم الإيراني

تخوف إسرائيل من إحباط هجومها إثر التعاون العسكري الروسي – الإيراني

50 إسرائيليًا انتحروا بعد نجاتهم من هجوم السابع من أكتوبر

صحيفة عبرية : بيانات حسّاسة اخترقت في اسرائيل

إيهود باراك: وزراء يدفعون نتنياهو لتصعيد الصراع بغية تعجيل ظهور المسيح المخلص

لا خطر عليكم.. إسرائيل "تطمئن" الدول العربية

الأخبار الرئيسية

photo_2024-04-16_22-18-19

7 شهداء بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلا برفح

20240416162540afpp-afp_34pk89k.h-2-730x438

شهادات مروعة بشأن الجرائم الإسرائيلية في بيت حانون

مصادر تكشف " التفاصيل الكاملة لـ"ورقة حماس" بشأن هدنة غزة

661e976f4236046f77786517

الاحتلال يعلن اغتيال "قائد كبير" في جنوب لبنان و"حزب الله" ينعاه

fc69b1c7-2253-4fc1-8416-5f79ec394b40

الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم المغازي واستشهاد 7شرطيين في حي التفاح (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية