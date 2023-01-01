الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف امرأة قتلتهنّ "إسرائيل" في غزة منذ بدء الحرب

غزة/سما/

استُشهدت أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفقاً لتقديرات هيئة الأمم المتحدة، في تقريرٍ نُشر، اليوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير أنّ بين النساء الشهيدات نحو 6 آلاف أًم تركن، بعد استشهادهنّ، 19 ألف طفل يتيم.

وقال التقرير إنّ أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية في القطاع يواجهن "جوعاً كارثياً"، مع عدم إمكان الحصول على الغذاء أو مياه الشرب الآمنة، الأمر الذي يخلق مخاطر تهدّد حياتهن.

وأشار إلى أنّ "كل 10 دقائق يُصاب طفل أو يموت".



وفي سياقٍ آخر، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإفراغ مدينة بيت حانون والمنطقة الشرقية من جباليا، شمالي غزة.

وأشار المكتب إلى أنّ "جيش" الاحتلال نفّذ، الليلة الماضية، عملية عسكرية وتقدّمت جرافاته ودباباته في اتجاه مراكز الإيواء في بيت حانون، مضيفاً أنه تمّت محاصرة مدرسة "مهدية الشوا" التي يوجد فيها مئات النازحين.

وقام "جيش" الاحتلال بإنشاء مركز تحقيق ميداني خلف المدرسة، وطلب إلى الجميع الخروج تحت تهديد السلاح. وأُجبرت النساء على خلع الحجاب، وتم تجريد الرجال من الملابس الخارجية، وأًجبِرت كل العائلات الموجودة في بيت حانون على النزوح منها، وجرى اعتقال عدد من الشبان، بحسب البيان.



وفي وقتٍ سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة في غزة بأنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 مجازر في القطاع، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد 46 شخصاً وإصابة 110.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّه، مع الحصيلة الجديدة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 33,843 شهيداً و76,575 مصاباً، منذ بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023.