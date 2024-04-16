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الاحتلال يفجّر منزل عائلة الشهيد خالد المحتسب في بيت حنينا

الأربعاء 17 أبريل 2024 12:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفجّر منزل عائلة الشهيد خالد المحتسب في بيت حنينا



القدس المحتلة/سما/

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد خالد المحتسب في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فجّرت جزءا من منزل عائلة الشهيد المحتسب في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا، وأغلقت الجزء الآخر بالباطون، علمًا أن المنزل يقع في الطابق الأرضي من بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت سكان البناية والبنايات المجاورة على إخلاء منازلهم، قبل أن تصب الباطون في جزء من منزل عائلة الشهيد، وتفجّر الجزء الآخر، ما ألحق أضرارا في المنازل المجاورة.

يذكر أن الشهيد خالد المحتسب (21 عاما) ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أثناء تواجده قرب المدرسة الرشيدية، القريبة من السور الشمالي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وما زال الاحتلال يحتجز جثمانه.

#بيت حنينا

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