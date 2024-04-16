حماس: “الجنون الصهيوني” ضد المدنيين انعكاس لفشل الجيش الإسرائيلي

غزة/سما/

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الثلاثاء، إن “الجنون الصهيوني” الموجه ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة “يعتبر انعكاساً لفشل الجيش الإسرائيلي أمام المقاومة”.

وقال عزت الرشق القيادي في الحركة في منشور عبر منصة “تلغرام”: “الجنون الصهيوني ضد المدنيين، هو من جهة انعكاس للفشل التام لجيش الاحتلال أمام المقاومة، ومن جهة أخرى انعكاس للرعب الصهيوني من المتغيرات الأكبر”.

وأضاف: “معادلة الردع الصهيوني القائمة على التخويف والبلطجة وخلق الفوضى في منطقتنا دون حسيب ولا رقيب انتهت وصرنا أمام معادلة جديدة كليا”.

وتابع: “طوفان الأقصى مرحلة ونقطة تحول مفصلية، بكل تفاصيلها، والإرهاب الصهيوني المنصب على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة سيكتب فصلا جديدا، كل شيء بعده سيختلف عن كل شيء قبله”.

وشدد أن “نازية جيش الاحتلال التي تكشفت بعض صورها في مجمع الشفاء الطبي (بمدينة غزة)؛ حيث ارتكبت أبشع مجزرة في العالم ضد قطاع صحي، تؤكد المؤكد الذي قلناه سابقا، النازية الهتلرية ما هي إلا تلميذ صغير في المدرسة النازية الصهيونية”.

واعتبر أن “الإرهاب النازي الذي تمارسه دولة الاحتلال في غزة بقعة زيت مشتعلة، كلما زاد اتسعت”.

وأوضح الرشق: “الموقف الأمريكي المشارك والغربي المساند للجنون الصهيوني كان ومازال عاملا لتمدد الصراع في المنطقة”.

وقال: “إجبار الكيان الصهيوني على إنهاء إجرامه ووقف الحرب بكل تبعاتها ضد غزة كان ولا زال الطريق الأقصر لعدم خلط الأوراق واتساع دائرة النار”.

وأضاف: “دولة الاحتلال ستحصد ما زرعت، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

والاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، العثور على مقبرة جماعية لفلسطينيين دفنهم الجيش الإسرائيلي في باحة مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة، خلال عمليته العسكرية بالمستشفى.

ونشر “الإعلامي الحكومي” مقطع فيديو مسجل للمقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في الباحة الأممية لمستشفى الشفاء وعثر بداخلها على 10 جثث لفلسطينيين أعدمهم الجيش الإسرائيلي ودفنهم فيها خلال عملياته العسكرية بالمستشفى التي استمرت على مدار أسبوعين نهاية مارس/ آذار الماضي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.