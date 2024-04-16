ليبرمان: قبل أن نضرب يجب أن نفكر مليا.. الإيرانيون لديهم القوة وهم واثقون جدا

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان إنه يجب على إسرائيل قبل أن ترد على إيران أن تفكر جيدا، وتدرك أنه سيكون هناك رد فعل إيراني على ذلك.



وأوضح أفيغدور ليبرمان قائلا: "قبل أن نضرب.. يجب أن نفكر جيدا، وعلينا أن نفهم أنه سيكون هناك رد فعل إيراني على رد فعلنا".

وأضاف ليبرمان: "الإيرانيون لديهم القوة، وهم واثقون جدا من أنفسهم ولا يهم كيف نرد، سوف يردون، وبعد ذلك سيتعين علينا الرد مرة أخرى".

هذا وأكد وزير مجلس الحرب ورئيس حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني "في الزمان والطريقة المناسبين" لها.

وتوقع مسؤولون أمريكيون أن يكون الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني "محدود النطاق" وأن يستهدف القوات الإيرانية خارج إيران، ووكلاء طهران في المنطقة.

وذكرت قناة NBC الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرد على إيران مؤكدا له أن واشنطن لن تشارك في شن أي هجوم على إيران.

وفي ضوء التصريحات الإسرائيلية حول الرد على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، والدعوة إلى توجيه ضربة ساحقة لإيران على الفور، حذر قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي يوم الاثنين، من أن القوات المسلحة "سترد ردا عاصفا على أي عدوان من جانب العدو أو انتهاك لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأراضيها وأمنها".

كما أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة، ستقابل بردّ أشدّ وأكثر حزما.

ووجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي يوم الأحد، تحذيرا إلى تل أبيب، من الرد على العملية الإيرانية.