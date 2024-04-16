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الاحتلال يعلن اغتيال "قائد كبير" في جنوب لبنان و"حزب الله" ينعاه

الثلاثاء 16 أبريل 2024 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن اغتيال "قائد كبير" في جنوب لبنان و"حزب الله" ينعاه



بيروت/سما/

نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، عنصرا في صفوفه، استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها في جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان له: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل يوسف باز "أبو جعفر" مواليد عام 1972 من بلدة الشهابية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس"، دون أن يطلق عليه صفة الـ"قائد".

في حين نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لعملية "استهداف سيارة في بلدة عين إبل" (على حدود بلدة عين بعال)، قائلا: " في وقت سابق من اليوم، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قائد القطاع الساحلي لحزب الله، إسماعيل يوسف باز، وقتلته في منطقة عين إبل في لبنان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "شغل إسماعيل منصب مسؤول كبير ومخضرم في عدة مناصب في الجناح العسكري لحزب الله، ورتبته الحالية تعادل قائد لواء".

وأردف: "وكجزء من منصبه، شارك إسماعيل في الترويج والتخطيط لإطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات باتجاه إسرائيل من المنطقة الساحلية للبنان، وبالإضافة إلى ذلك، قام خلال الحرب بتنظيم وتخطيط عدد من الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل".


هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، سقوط طائرتين مسيرتين في منطقة بيت هليل أطلقتا من لبنان، فيما تبنى "حزب الله" العملية مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى على الجانب الإسرائيلي.

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ سيارة على طريق العام بلدة عين بعال جنوب لبنان، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وسط أنباء عن سقوط إصابات.

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