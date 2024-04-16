"حزب الله" اللبناني ينفذ 9 عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، استهدافه لمقرات قيادة ومراقبة جوية للجيش الإسرائيلي بصواريخ الكاتيوشا وأنواع أخرى من الأسلحة.‏



وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين،":

- عند الساعة ‌‌‏14:45 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "قصف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الآمنة وآخرها في عين بعال".

- عند الساعة 14:25 ‌‎من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "‏شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين ‏قتيل وجريح".

- عند الساعة ‌‌‏15:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".‏

- عند الساعة ‌‌‏04:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏

- عند الساعة ‌‌‏04:45 من بعد ظهر يوم الثلاثاء: " قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا.‏

- عند الساعة ‌‏07:25 ‌‎من مساء يوم الثلاثاء: " قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة ‏بصواريخ الكاتيوشا.‏

- عند الساعة ‌‏07:30 ‌‎من مساء يوم الثلاثاء:"استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة ‏الصاروخية والمدفعية.‏

عند الساعة ‌‏08:10 من مساء يوم الثلاثاء: " قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ ‏الكاتيوشا.‏

- بعد ظهر يوم الثلاثاء "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع البغدادي بقذائف المدفعية.‏

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، سقوط طائرتين مسيرتين في منطقة بيت هليل أطلقتا من لبنان، فيما تبنى "حزب الله" العملية مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى على الجانب الإسرائيلي.

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ سيارة على طريق العام بلدة عين بعال جنوب لبنان، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وسط أنباء عن سقوط إصابات.