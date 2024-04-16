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الاحتلال يسلم جثمان الشهيد المعتقل عبد الرحيم عامر من قلقيلية

الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد المعتقل عبد الرحيم عامر من قلقيلية



قلقيلية/سما/

 قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت، اليوم الثلاثاء، جثمان المعتقل عبد الرحيم عبد الكريم عامر (59 عامًا) من مدينة قلقيلية، الذي ارتقى في سجن (هداريم) يوم السبت الماضي.

وتسلمت جثمان الشهيد، طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية في مديرية قلقيلية، ليوارى الثرى حسب ترتيبات عائلته وذويه.

وأضاف نادي الأسير، أنّ الشهيد عامر كان قد اعتقل في 17 آذار/ مارس الماضي، هو ونجله، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة شهر بذريعة الدخول إلى أراضي الـ48 دون تصريح.

ولفت النادي إلى أنه وبتسليم جثمان الشهيد المعتقل عبد الرحمن عامر، فإن عدد المعتقلين الشهداء المحتجزة جثامينهم يبقى (26) شهيدا.

يذكر أنّ عدد شهداء الحركة الأسيرة يبلغ 252، بينهم (16) معتقلا استشهدوا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى جانب مجموعة من معتقلي غزة الذي كشف إعلام الاحتلال عن استشهادهم في معسكر (سديه تيمان)، ولم يكشف عن هويتهم، عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين، ومن المرجح أن يكون هناك آخرون من معتقلي غزة استشهدوا جراء عمليات التعذيب والإعدامات الميدانية.

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