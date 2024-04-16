  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن العراقيب للمرة 224

الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن العراقيب للمرة 224



النقب/سما/

- هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، بأراضي عام 48، للمرة الـ224 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وهدمت السلطات الإسرائيلية مساكن القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة، يوم 21 آذار/ مارس 2024.

وفي سياق متصل، أقدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها على هدم منزل من طابقين في مدينة كفر قرع، صباح اليوم الثلاثاء، على الرغم من استصدار أمر من المحكمة بوقف تنفيذ عملية الهدم.

#اسرائيل #النقب #العراقيب

الأكثر قراءة اليوم

ديفيد هيرست: لأول مرة يحارب الجيش العربي دفاعا عن "إسرائيل"

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات تظهر مزيدا من الدمار بقاعدة نيفاتيم الجوية جراء الهجوم الإيراني

شهداء وجرحى في رفح وجباليا ومحاصرة مدرسة تؤوي نازحين ببيت حانون (فيديو)

تخوف إسرائيل من إحباط هجومها إثر التعاون العسكري الروسي – الإيراني

50 إسرائيليًا انتحروا بعد نجاتهم من هجوم السابع من أكتوبر

تفاعل واسع مع أغنية لكوميدي يمني عن "التآمر" على غزة (شاهد)

إعلام عبري يكشف رسائل نقلتها مصر لإسرائيل بعد الهجوم الإيراني

الأخبار الرئيسية

fc69b1c7-2253-4fc1-8416-5f79ec394b40

الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم المغازي (فيديو)

photo_2024-04-16_18-34-31

تحقيق لواشنطن بوست حول استشهاد الطفلة "هند" في غزة.. الاحتلال كان هناك

العودة إلى شمال غزة.. الرحلة "الحلم" التي عرقلتها قذائف الاحتلال (شاهد)

661e7ced4236041c400afd75

إعلام عبري يكشف رسائل نقلتها مصر لإسرائيل بعد الهجوم الإيراني

661e248b423604142f045a68

لا خطر عليكم.. إسرائيل "تطمئن" الدول العربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية