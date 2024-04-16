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الأمم المتحدة ستوجه نداء لجمع 2,8 مليار دولار لصالح غزة والضفة

الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة ستوجه نداء لجمع 2,8 مليار دولار لصالح غزة والضفة



نيويورك/سما/

أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو أن المنظمة الأممية ستوجه الأربعاء نداء لجمع 2,8 مليار دولار بهدف مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال 2024.

وقال في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، "سننشر غدا النداء للجهات المانحة حتى نهاية العام. مع المجموعات الإنسانية، نطلب 2,8 مليار دولار لمساعدة ثلاثة ملايين شخص تم تحديدهم في الضفة الغربية وغزة".

وأضاف "بالتأكيد، تسعون في المئة (من المبلغ) مخصصة لغزة"، موضحا أن الخطة الإنسانية للعام 2024 قدرت بداية بأربعة مليارات دولار، لكنها خفضت الى 2,8 مليار دولار بسبب صعوبة ايصال المساعدات الإنسانية".

وفي بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا أول لجمع 294 مليون دولار. وتم تعديل النداء بداية تشرين الثاني/نوفمبر ليرفع إلى 1,2 مليار دولار بهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحا لنحو 2,7 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية (2,2 مليون في غزة و500 ألف في الضفة الغربية) وذلك للفترة الممتدة حتى نهاية 2023

#الامم المتحدة

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