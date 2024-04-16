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كمائن الموت في غزة.. مسيرات تصدر صرخات أطفال لاستدراج الفلسطينيين (شاهد)

الثلاثاء 16 أبريل 2024 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
كمائن الموت في غزة.. مسيرات تصدر صرخات أطفال لاستدراج الفلسطينيين (شاهد)



غزة/سما/

تداول عدد من رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي، في فلسطين، جُملة مقاطع فيديو، توثّق لسماع ما وصف بـ"أصوات بكاء أطفال صغار تنطلق من طائرات إسرائيلية مسيّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأوضح أحد ملتقطي هذه الفيديوهات، الليلة الماضية، أن "مسيرات إسرائيلية من نوع "كوادكابتر" أطلقت عبر مكبرات الصوت، صرخات أطفال صغار في المخيم الذي تشن عليه قوات الاحتلال حملة عسكرية منذ عدة أيام"، مردفا أن الغرض من ذلك هو: "استدراج الناس وقتلهم".


وفي الوقت الذي أشار فيه رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن الأهالي في عدد من المخيّمات خرجوا ليتفقدوا ما يحدث، فيما تعرضوا للقنص من جيش الاحتلال"، أكدوا أن "المسيرات الإسرائيلية، تطلق في أحيان أخرى أصوات نساء يستنجدن لإنقاذهن. أو تبث أغاني عبرية وعربية لاستفزاز مشاعر السكان المحاصَرين، أو تصدر أصوات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، لإرهاب الناس".


وكتب الناشط  الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي، أحمد حجازي، على حسابه بمنصة "إكس" إنه  "من أحقر الأفعال التي يقوم بها الاحتلال خلال هذا العدوان، قيام طائرات الكواد كابتر التابعة للاحتلال بإطلاق صوت نساء وأطفال يبكون من أجل استدراج المواطنين واستهدافهم..".


من جهتها، غرّدت الصحافية، منى العمري، على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "عقب مجزرة دير ياسين، وبحسب روايات شهود عيان في أكثر من قرية عربية، ثبتت قوات الهاجاناه سماعات صوت على سيارة وشرعت بإطلاق صوت أ أهالي دير ياسين يصرخون بخوف ورعب، كان صوتهم يدب الرعب في نفوس الناس وكان الهدف الأول كما لا يزال التهجير، رعب الناس وتهجيرهم .. أحفاد الهاجاناه يعيدون…".


وفي السياق نفسه، أكّد عدد من الفلسطينيين أن "هذه الخطوات الإسرائيلية، هي تعبير عن الأمراض النفسية وانعدام الأخلاق لدى جنود جيش الاحتلال الذين يقتلون الناس دون حسيب أو رقيب في قطاع غزة".

إلى ذلك، يستخدم جيش الاحتلال الاسرائيلي أنواعا مُختلفة من المسيرات خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة المحاصر، خاصة طراز "كوادكابتر"، حيث يكون بعضها مزودا برشاشات نارية تطلق الرصاص على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد الكثيرين منهم؛ أو يضع عليها قاذفات لقنابل الغاز، أو مكبرات صوت كتلك التي استخدمها في النصيرات.

#غزة

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