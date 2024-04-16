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الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة

الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة



عمان/سما/

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن المملكة لن تكون ساحة معركة لأي جهة، وأن "حماية المواطنين الأردنيين قبل كل شيء".


وأضاف الملك عبد الله خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق في موقع محطة الخط الحديدي الحجازي بالمحافظة، ويرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد: "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار" في إشارة إلى التصعيد الأخير في المنطقة.

وافتتح الملك خلال الزيارة شركة "بيا" لحياكة الأقمشة بمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بحجم استثمار 149 مليون دولار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين "إن الأولوية الآن هي "وقف الحرب" على قطاع غزة، مؤكدا أن بلاده "لن تكون ساحة حرب لأي صراع إقليمي".

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