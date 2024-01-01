  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

بلومبرغ: التصعيد بين إيران و"إسرائيل" يعزز سوق الغاز الأوروبية

الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلومبرغ: التصعيد بين إيران و"إسرائيل" يعزز سوق الغاز الأوروبية



واشنطن/سما/

عوضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا التراجع المسجل خلال العام الجاري 2024، في ظل مخاوف ازدياد حدة التوتر في الشرق الأوسط.


وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن أكد مسؤولون إسرائيليون كبار أن تل أبيب لا تمتلك خيارا سوى الرد على الهجوم الإيراني الذي نفذ نهاية الأسبوع الماضي.

وصعدت أسعار الوقود الأزرق بنحو 7% في تعاملات اليوم، وذلك لليوم الرابع على التوالي. وأجبرت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة هذا الشهر المتداولين على إعادة تقييم إمدادات الطاقة في أوروبا في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.


وكانت أسعار الغاز قد تراجعت بنحو 30% منذ بداية العام الجاري، لكنها عادت للارتفاع مؤخرا. ودعا مسؤولون أوروبيون وأمريكيون إسرائيل لتجنب التصعيد المتبادل الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب واسعة.

ويهدد الصراع الواسع في منطقة الشرق الأوسط بدفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع في وقت لا تزال فيه البنوك المركزية تحاول كبح جماح التضخم في العالم.

الأكثر قراءة اليوم

ديفيد هيرست: لأول مرة يحارب الجيش العربي دفاعا عن "إسرائيل"

غالانت يعقد جلسة مشاورات أمنية لاجتياح رفح.. نقل الخيام خلال الأسبوعين المقبلين خارج المدينة الجنوبية

تقارير عبرية: حماس تطالب بهدنة 6 اسابيع مقابل الإفراج عن 20 أسيرا اسرائيليا

وزير إسرائيلي: قررنا تخفيف حدة القتال في غزة لأننا نريد التوصل إلى صفقة تبادل

شهداء وجرحى في رفح وجباليا ومحاصرة مدرسة تؤوي نازحين ببيت حانون (فيديو)

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات تظهر مزيدا من الدمار بقاعدة نيفاتيم الجوية جراء الهجوم الإيراني

تخوف إسرائيل من إحباط هجومها إثر التعاون العسكري الروسي – الإيراني

الأخبار الرئيسية

العودة إلى شمال غزة.. الرحلة "الحلم" التي عرقلتها قذائف الاحتلال (شاهد)

661e7ced4236041c400afd75

إعلام عبري يكشف رسائل نقلتها مصر لإسرائيل بعد الهجوم الإيراني

661e248b423604142f045a68

لا خطر عليكم.. إسرائيل "تطمئن" الدول العربية

661e94d642360401ae44fec4

غانتس: علينا إجراء انقلاب استراتيجي في المنطقة وان نسعى للتطبيع مع السعودية

الأمم المتحدة: 1.7 مليون شخص مهجرون قسرا في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية