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الطائرات الإسرائيلية تحذر سكان وسط غزة (صورة)

الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطائرات الإسرائيلية تحذر سكان وسط غزة (صورة)



غزة/سما/

قامت طائرات إسرائيلية تابعة لجيش الاحتلال ، بإلقاء آلاف المنشورات الورقية غرب مدينة دير البلح، وفي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، تحذر فيها النازحين من العودة إلى غزة.

وجاء في المنشور: "إلى كل المتواجدين جنوب وادي غزة، جيش الدفاع الإسرائيلي يعلمكم أن المنطقة المتواجدة شمال وادي غزة تعتبر منطقة قتال خطيرة".

وأضاف المنشور: "جيش الدفاع يواصل القتال ضد المنظمات الإرهابية، كل معلومة أخرى يتم نشرها وتحثكم على العودة شمال وادي غزة تعرض أمنكم وسلامتكم للخطر لهذا امتنعوا عن الرجوع شمالا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 193 على التوالي والذي أودى بحياة أكثر من 33 ألف شهيد وأكثر من 76 جريحا أغلبهم نساء وأطفال وفق بيانات فلسطينية، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

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