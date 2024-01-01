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لا خطر عليكم.. إسرائيل "تطمئن" الدول العربية

الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا خطر عليكم.. إسرائيل "تطمئن" الدول العربية



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل "طمأنت" الدول العربية في المنطقة بأن ردها على الهجوم الإيراني لن يعرضها للخطر.

وحسب التقرير، أبلغت إسرائيل الأردن ومصر ودول الخليج أن ردها، عندما يأتي، سيتم بطريقة لا تستطيع إيران توريطها في الرد الانتقامي.

وتأتي التطمينات المعلنة من إسرائيل للدول المجاورة لها بعد أن حذر كبار القادة الإيرانيين يوم الأحد من أن إسرائيل وحلفائها سيواجهون هجوما أكبر إذا ردت على الهجوم الذي نفذ خلال عطلة نهاية الأسبوع والذي تخلله إطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة.

وكان الأردن أعلن أنه جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت أجواء البلاد ليلة السبت، وتم التصدي لها حفاظا على سلامة المواطنين والمناطق السكنية.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني حذر في اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن من إجراءات تصعيدية إسرائيلية ردا على الهجوم الإيراني تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

هذا وأعلنت القوات المسلحة الأردنية بأنه في حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء، قام سلاح الجوي الملكي بزيادة طلعاته الجوية "لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة الأردنية".

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