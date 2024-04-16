  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران ويؤكد عدم مشاركة واشنطن

الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران ويؤكد عدم مشاركة واشنطن



واشنطن/سما/

ذكرت قناة NBC الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرد على إيران مؤكدا له أن واشنطن لن تشارك في شن أي هجوم على إيران.

ونقلت عن مصادر حكومية أمريكية أمس الإثنين أن بايدن أوصل لحليفه نتنياهو أن الولايات المتحدة "لن تشارك في أي أعمال هجومية ضد إيران".


وبالإضافة إلى ذلك، أكدت المصادر أن بايدن قال سرا إنه يخشى من محاولات نتنياهو جر الولايات المتحدة إلى صراع أوسع في المنطقة.

ومع ذلك، أوضح المحاورون أن الولايات المتحدة تعتقد بأن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني الأخير "حتمي" لكنها تتوقع أن يكون "محدود النطاق".

وفي وقت سابق نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

وتزامنت هذه التصريحات مع ما أكده وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل أن "واشنطن لا تبحث عن نزاع مع طهران".

الأكثر قراءة اليوم

ديفيد هيرست: لأول مرة يحارب الجيش العربي دفاعا عن "إسرائيل"

غالانت يعقد جلسة مشاورات أمنية لاجتياح رفح.. نقل الخيام خلال الأسبوعين المقبلين خارج المدينة الجنوبية

تقارير عبرية: حماس تطالب بهدنة 6 اسابيع مقابل الإفراج عن 20 أسيرا اسرائيليا

شهداء وجرحى في رفح وجباليا ومحاصرة مدرسة تؤوي نازحين ببيت حانون (فيديو)

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات تظهر مزيدا من الدمار بقاعدة نيفاتيم الجوية جراء الهجوم الإيراني

تخوف إسرائيل من إحباط هجومها إثر التعاون العسكري الروسي – الإيراني

50 إسرائيليًا انتحروا بعد نجاتهم من هجوم السابع من أكتوبر

الأخبار الرئيسية

photo_2024-04-16_18-34-31

تحقيق لواشنطن بوست حول استشهاد الطفلة "هند" في غزة.. الاحتلال كان هناك

العودة إلى شمال غزة.. الرحلة "الحلم" التي عرقلتها قذائف الاحتلال (شاهد)

661e7ced4236041c400afd75

إعلام عبري يكشف رسائل نقلتها مصر لإسرائيل بعد الهجوم الإيراني

661e248b423604142f045a68

لا خطر عليكم.. إسرائيل "تطمئن" الدول العربية

661e94d642360401ae44fec4

غانتس: علينا إجراء انقلاب استراتيجي في المنطقة وان نسعى للتطبيع مع السعودية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية