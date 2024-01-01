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غانتس: إسرائيل سترد على إيران في الزمان والطريقة المناسبين

الثلاثاء 16 أبريل 2024 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: إسرائيل سترد على إيران في الزمان والطريقة المناسبين



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير مجلس الحرب ورئيس حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني "في الزمان والطريقة المناسبين".


وقال الوزير بيني غانتس في كلمة له خلال "مؤتمر الغد" لـ"يسرائيل هيوم": "إننا اليوم نواجه تحديات هائلة، أهمها الرد على العدوان الإيراني المباشر.. لقد فشلت إيران في هجومها بفضل الكفاءة التكنولوجية الإسرائيلية، ومن هنا أود أن أعرب عن تقديري لجميع القادة والمقاتلين الذين تواجدوا هنا للدفاع عن إسرائيل".

وأضاف غانتس: "وهذا هو المكان المناسب للتعبير عن تقديرنا العميق لأصدقائنا الأمريكيين وإلى جانبهم الدول الأخرى التي تقف إلى جانبنا"، مردفا: "على العالم أن يفهم أن إيران هي مصدر العدوان في المنطقة. إنها مشكلة عالمية ومشكلة إقليمية، وليست مجرد خطر على إسرائيل. ولذلك يجب على العالم أن يتحرك ضدها بشكل أمني ويفرض عليها العقوبات. وأنا على قناعة بأن إسرائيل ستعمل معهم من أجل تعزيز ذلك".

وأوضح غانتس قائلا: "إسرائيل ستتصرف بحكمة استراتيجية وسترد على الفور في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها".

هذا وتوقع مسؤولون أمريكيون أن يكون الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني "محدود النطاق" وأن يستهدف القوات الإيرانية خارج إيران، ووكلاء طهران في المنطقة.

وذكرت قناة NBC الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرد على إيران مؤكدا له أن واشنطن لن تشارك في شن أي هجوم على إيران.

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