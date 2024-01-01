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مدير وكالة الطاقة الذرية يخشى أن تقصف إسرائيل منشآت نووية إيرانية

الثلاثاء 16 أبريل 2024 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير وكالة الطاقة الذرية يخشى أن تقصف إسرائيل منشآت نووية إيرانية



وكالات / سما /

عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الإثنين، عن قلقه إزاء احتمال استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، لكنه أكد أن عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت الإيرانية ستستأنف غدا الثلاثاء.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن إسرائيل سترد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بالصواريخ والطائرات المسيرة رداً على غارة جوية إسرائيلية على مجمع سفارة طهران في دمشق في الأول من أبريل/ نيسان.

وجاء ذلك التصريح وسط دعوات لضبط النفس من جانب الحلفاء الحريصين على تجنب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال غروسي إن إيران أغلقت منشآتها النووية أمس الأحد “لاعتبارات أمنية” وأعادت فتحها اليوم، لكنه أبقى مفتشي الوكالة بعيدا “حتى نرى أن الوضع هادئ تماما”.

وأضاف غروسي في تصريحات للصحافيين في نيويورك “سنستأنف غدا.. ليس لهذا تأثير على نشاط التفتيش”.

وعندما سئل عن احتمال تعرض المنشآت النووية الإيرانية لقصف إسرائيلي، قال غروسي “إننا قلقون دائما بشأن هذا الاحتمال”. وحث على “ضبط النفس الشديد”.

وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام عمليات تفتيش للمنشآت النووية الرئيسية في إيران مثل محطات التخصيب في نطنز التي تعد جزءا رئيسيا من البرنامج النووي للبلاد.

وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما، لكن القوى الغربية تتهمها بالسعي لصنع قنابل نووية.

#نووية إيرانية #وكالة الطاقة الذرية

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