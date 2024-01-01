بن غفير يشكل فريقًا لملاحقة نشطاء يدعمون فلسطين

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الثلاثاء، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، شكل فريقًا خاصًا لملاحقة نشطاء يساريين يدعمون النشاطات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الفريق يضم عددًا من المحققين التابعين للجيش الإسرائيلي، والشرطة، وممثلون عن جهاز الشاباك، وكذلك وزارة الداخلية.

وبينت، أن الهدف من هذه الخطوة هدفها تحديد أماكن هؤلاء النشطاء، والذين يتهمهم بن غفير أنهم يتسببون بالإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي وحالة الاستقرار بالضفة والقدس.