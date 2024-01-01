  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بن غفير يشكل فريقًا لملاحقة نشطاء يدعمون فلسطين

الثلاثاء 16 أبريل 2024 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يشكل فريقًا لملاحقة نشطاء يدعمون فلسطين



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الثلاثاء، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، شكل فريقًا خاصًا لملاحقة نشطاء يساريين يدعمون النشاطات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

 

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الفريق يضم عددًا من المحققين التابعين للجيش الإسرائيلي، والشرطة، وممثلون عن جهاز الشاباك، وكذلك وزارة الداخلية.

 

وبينت، أن الهدف من هذه الخطوة هدفها تحديد أماكن هؤلاء النشطاء، والذين يتهمهم بن غفير أنهم يتسببون بالإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي وحالة الاستقرار بالضفة والقدس.

#بن غفير #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

ديفيد هيرست: لأول مرة يحارب الجيش العربي دفاعا عن "إسرائيل"

غالانت يعقد جلسة مشاورات أمنية لاجتياح رفح.. نقل الخيام خلال الأسبوعين المقبلين خارج المدينة الجنوبية

CNN: "إسرائيل" تؤجل العملية البرية في رفح لهذا السبب..

تقارير عبرية: حماس تطالب بهدنة 6 اسابيع مقابل الإفراج عن 20 أسيرا اسرائيليا

الموت يفجع اسماعيل هنية من جديد.. صورة

وزير إسرائيلي: قررنا تخفيف حدة القتال في غزة لأننا نريد التوصل إلى صفقة تبادل

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات تظهر مزيدا من الدمار بقاعدة نيفاتيم الجوية جراء الهجوم الإيراني

الأخبار الرئيسية

اختراق

صحيفة عبرية : بيانات حسّاسة اخترقت في اسرائيل

الرد الإسرائيلي

مصادر أمريكية: هكذا سيكون الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران

تطورات اليوم الـ193 من العدوان الإسرائيلي على غزة

شهداء وجرحى في رفح وجباليا ومحاصرة مدرسة تؤوي نازحين ببيت حانون (فيديو)

37ef5a794f

ديفيد هيرست: لأول مرة يحارب الجيش العربي دفاعا عن "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية