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وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لفرض مزيد من العقوبات على إيران

الثلاثاء 16 أبريل 2024 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لفرض مزيد من العقوبات على إيران



القدس المحتلة / سما /

حث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، على فرض المزيد من العقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني وتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وذلك في أعقاب أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل.

وقال كاتس في منشور على منصة "إكس"، "إلى جانب الرد العسكري على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، أقود هجوما دبلوماسيا على إيران"، عبر الضغط على الدول لاتخاذ إجراءات ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال كاتس إنه بعث برسائل إلى 32 دولة وتحدث مع العديد من نظرائه وقادة حول العالم ودعاهم إلى "فرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية كوسيلة لوقف إيران وإضعافها".

وأضاف "علينا أن نوقف إيران الآن، قبل فوات الأوان".

وقالت إسرائيل إنها سترد على الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنته إيران مطلع الأسبوع، وسط دعوات لضبط النفس من قبل الحلفاء الحريصين على تجنب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك فيما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن الرئيس، إبراهيم رئيسي، قوله لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن رد إيران سيكون قاسيا على أي تحرك يستهدف مصالحها.

جاء ذلك فيما قالت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم، إن اليابان حثت إيران على ممارسة ضبط النفس، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وأضافت أن وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا طالبت في الاتصال مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بضمان سلامة الملاحة في مياه المنطقة.

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