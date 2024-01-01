  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتحم منزل الشهيد "المحتسب" في بيت حنينا تمهيداً لهدمه

الثلاثاء 16 أبريل 2024 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم منزل الشهيد "المحتسب" في بيت حنينا تمهيداً لهدمه



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة، صباح اليوم الثلاثاء، شقة عائلة الشهيد المقدسي خالد المحتسب في بلدة بيت حنينا، شمال القدس، تمهيدا لتنفيذ قرار هدمها.

وبحسب مصادر محلية، قامت قوات من جيش الاحتلال بأعداد كبيرة باقتحام بيت حنينا، وانتشرت في شوارعها ومفارقها الرئيسية، ثم داهمت البناية السكنية التي تضم شقة الشهيد خالد المحتسب.

واجبرت قوات الاحتلال سكان البناية على اخلائها والخروج منها، وطالبتهم بعدم إغلاق أبواب الشقق.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المحتسب، نفذ عملية إطلاق النار بعد أيام من اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وتسببت العملية حينها بإصابة شرطيين إسرائيليين أحدهما وصفته حالته حينها بالخطيرة.

#بيت حنينا #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ديفيد هيرست: لأول مرة يحارب الجيش العربي دفاعا عن "إسرائيل"

غالانت يعقد جلسة مشاورات أمنية لاجتياح رفح.. نقل الخيام خلال الأسبوعين المقبلين خارج المدينة الجنوبية

CNN: "إسرائيل" تؤجل العملية البرية في رفح لهذا السبب..

تقارير عبرية: حماس تطالب بهدنة 6 اسابيع مقابل الإفراج عن 20 أسيرا اسرائيليا

الموت يفجع اسماعيل هنية من جديد.. صورة

وزير إسرائيلي: قررنا تخفيف حدة القتال في غزة لأننا نريد التوصل إلى صفقة تبادل

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات تظهر مزيدا من الدمار بقاعدة نيفاتيم الجوية جراء الهجوم الإيراني

الأخبار الرئيسية

الرد الإسرائيلي

مصادر أمريكية: هكذا سيكون الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران

تطورات اليوم الـ193 من العدوان الإسرائيلي على غزة

شهداء وجرحى في رفح وجباليا ومحاصرة مدرسة تؤوي نازحين ببيت حانون (فيديو)

37ef5a794f

ديفيد هيرست: لأول مرة يحارب الجيش العربي دفاعا عن "إسرائيل"

غالانت يعقد جلسة مشاورات أمنية لاجتياح رفح.. نقل الخيام خلال الأسبوعين المقبلين خارج المدينة الجنوبية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية