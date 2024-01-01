الاحتلال يقتحم منزل الشهيد "المحتسب" في بيت حنينا تمهيداً لهدمه

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة، صباح اليوم الثلاثاء، شقة عائلة الشهيد المقدسي خالد المحتسب في بلدة بيت حنينا، شمال القدس، تمهيدا لتنفيذ قرار هدمها.

وبحسب مصادر محلية، قامت قوات من جيش الاحتلال بأعداد كبيرة باقتحام بيت حنينا، وانتشرت في شوارعها ومفارقها الرئيسية، ثم داهمت البناية السكنية التي تضم شقة الشهيد خالد المحتسب.

واجبرت قوات الاحتلال سكان البناية على اخلائها والخروج منها، وطالبتهم بعدم إغلاق أبواب الشقق.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المحتسب، نفذ عملية إطلاق النار بعد أيام من اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وتسببت العملية حينها بإصابة شرطيين إسرائيليين أحدهما وصفته حالته حينها بالخطيرة.