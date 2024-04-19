مصادر أمريكية: هكذا سيكون الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران

وكالات / سما /

قالت أربعة مصادر أمريكية لشبكة NBC إنهم يقدرون أن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني سيكون محدود النطاق، وعلى الأرجح سيشمل هجمات على القوات العسكرية الإيرانية أو الشركات التابعة لها خارج إيران.

ويستند هذا التقييم إلى المحادثات التي جرت على محور واشنطن تل أبيب حتى قبل الهجوم الإيراني في نهاية الأسبوع. وبحسب المصادر، وفي إطار استعداداتها للهجوم، صاغت إسرائيل عدة خيارات للرد الأسبوع الماضي. وأضافوا أنه لن يتم إطلاعهم على القرار النهائي الذي ستتخذه إسرائيل بشأن كيفية الرد، إذا حدث ذلك على الإطلاق.

وقالت ثلاثة مصادر إنه بالنظر إلى حقيقة أن الهجوم الإيراني لم يتسبب في قتل أو دمار واسع النطاق، فإن إسرائيل قد تختار أحد الخيارات الأقل عدوانية - القصف خارج الأراضي السيادية الإيرانية، على سبيل المثال في سوريا. وأضافوا في هذا السياق أنهم لا يتوقعون أن يكون الرد الإسرائيلي موجها إلى مسؤولين إيرانيين كبار، لكنه سيركز على الشحنات أو مرافق تخزين الصواريخ والأسلحة الموجهة لحزب الله.