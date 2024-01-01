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الطقس: صاف وحار نسبيا

الثلاثاء 16 أبريل 2024 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: صاف وحار نسبيا



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا وحاراً نسبياً إلى حار وجاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو صافٍ بوجهٍ عام حاراً وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو صافيا وحاراً نسبياً إلى حار وجاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

#الطقس

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