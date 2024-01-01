تطورات اليوم الـ193 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٩٢ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٦٨ شهيدا و ٩٤ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٣٧٩٧ شهيدا و ٧٦٤٦٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

جنوب القطاع

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات في رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد اربعة نازحين واصيب اخرين في قصف استهدف منزل عائلة ابو لبدة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

كما استهدف الاحتلال أراضي زراعية في حي الزهور وخربة العدس شمال المدينة.

وفي خان يونس أطلقت اليات الاحتلال النار بشكل مكثف .

وانتشلت طواقم الدفاع المدني في محافظة خانيونس 15 جثة شهيد من مختلف الفئات والأعمار ومن مناطق متفرقة.

غزة والشمال

وتوغلت عدة اليات بشكل محدود لمنطقة أبو صفية إلى الشرق من جباليا مع تواصل القصف المدفعي على مناطق مختلفة طال شرق جباليا وبيت حانون، وغرب بيت لاهيا، منذ الساعة التاسعة ليلا.

وارتقى شهيد وعدد من الاصابات عقب استهداف طائرات الاحتلال مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا.

وتقدمت عدة آليات للاحتلال لبلدة بيت حانون ومحاصرتها للنازحين في مدرسة مهدية الشوا القريبة من مقر البلدية وسط اضطرار عدد من أهالي بيت حانون للنزوح شمالا نتيجة تواصل القصف المدفعي

وتواصلت الغارات الجوية من حين لآخر على مناطق مختلفة شمال قطاع غزة.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين لتسعة مواطنين من اسفل الركام في مشفى الشفاء بمدينة غزة.

وسط قطاع غزة

وارتقى ١٩ شهيداً وأكثر من ٢٠٠ خلال اربع وعشرين ساعة في المنطقة الوسطى.

ونفَّذ جيش الاحتلال عدة جرائم قصف في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وهذه الجرائم هي: قصف مدرسة النصيرات المشتركة، وقصف مدرسة بنات النصيرات، وقصف مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية، وقصف منازل عائلات عاشور ونصار والطويل وقشلان، إضافة إلى قصف عدة منازل أخرى بالمدفعية، وتم نقل الشهداء والجرحى إلى مشفى شهداء الأقصى .

واستشهد الشيخ عيسى مقداد بعد استهدافه فجر اليوم بصاروخ استطلاع أمام مسجد سلمان في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدف الطيران الحربي الاسرائيلي منزل" عائلة العربي " في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع ما ادى لارتقاء ثلاثة شهداء وعدد من الاصابات.

وشن الاحتلال غارة على منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة