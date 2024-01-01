القوات المسلحة الأردنية: سلاح الجو يزيد طلعاته لمنع أي اختراق لسماء البلاد

عمان/سما/

أكدت القوات المسلحة الأردنية أن سلاح الجوي الملكي يزيد من طلعاته الجوية لمنع أي اختراق جوي لسماء المملكة.



يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله “في حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء، قام سلاح الجوي الملكي الأردني بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأضاف أن “هذا الإجراء يأتي تأكيدا لموقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظرا لما تشكله من تعدٍ على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه”.

ودعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المواطنين إلى “عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية”.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد قال إن الأردن سيتصدى لأية صواريخ إسرائيلية تعبر أجواء الأردن، في إشارة لرد إسرائيلي محتمل على إيران.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة بدون طيار تجاه إسرائيل، وزعمت تل أبيب أنها اعترضت 99 بالمئة منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافا إسرائيلية “بنجاح”.

وهذا أول هجوم تشنه إيران من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر حلفاء، وجاء ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن، إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بينات فلسطينية وأممية.