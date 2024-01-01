تفاعل واسع مع أغنية لكوميدي يمني عن "التآمر" على غزة (شاهد)

وكالات/سما/

حصدت أغنية يمنية ساخرة من الاحتلال، ومواقف دول عربية من غزة، تفاعلا واسعا اقترب من نصف المليون مشاهدة خلال يوم واحد.



ونشر الممثل الكوميدي اليمني، مصطفى المومري، أغنية لاذعة ضد بعض الحكام العرب والاحتلال، على نمط أغنية مسيطرة، سخر فيها بحدة من مواقف الدول العربية، تجاه الإبادة التي تجري في غزة.





وظهر المومري، على شكل مستوطن يهودي، وهو يدير حكاما عرب، ويوجه لهم الأوامر بدعمه، والصمت على مجازر غزة.



لكن في نهاية المقطع، ظهر شخص ملثم بكوفية حمراء يشبه أبا عبيدة، وقام بإسقاط المومري بشخصية المستوطن، عن الطاولة التي كان يرقص عليها أمام ممثلي حكام عرب، وقام بجره خارج المكان وهو يصرخ.





وقال نشطاء عبر موقع التواصل، تعليقا على أغنية المومري: