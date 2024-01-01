  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تفاعل واسع مع أغنية لكوميدي يمني عن "التآمر" على غزة (شاهد)

الإثنين 15 أبريل 2024 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاعل واسع مع أغنية لكوميدي يمني عن "التآمر" على غزة (شاهد)



وكالات/سما/

حصدت أغنية يمنية ساخرة من الاحتلال، ومواقف دول عربية من غزة، تفاعلا واسعا اقترب من نصف المليون مشاهدة خلال يوم واحد.

ونشر الممثل الكوميدي اليمني، مصطفى المومري، أغنية لاذعة ضد بعض الحكام العرب والاحتلال، على نمط أغنية مسيطرة، سخر فيها بحدة من مواقف الدول العربية، تجاه الإبادة التي تجري في غزة.
 


وظهر المومري، على شكل مستوطن يهودي، وهو يدير حكاما عرب، ويوجه لهم الأوامر بدعمه، والصمت على مجازر غزة.


لكن في نهاية المقطع، ظهر شخص ملثم بكوفية حمراء يشبه أبا عبيدة، وقام بإسقاط المومري بشخصية المستوطن، عن الطاولة التي كان يرقص عليها أمام ممثلي حكام عرب، وقام بجره خارج المكان وهو يصرخ.


وقال نشطاء عبر موقع التواصل، تعليقا على أغنية المومري:

الأكثر قراءة اليوم

CNN: "إسرائيل" تؤجل العملية البرية في رفح لهذا السبب..

صحيفة عبرية: الكابينيت ضل الطريق والسفينة ضاعت في الفراغ

غالانت يعقد جلسة مشاورات أمنية لاجتياح رفح.. نقل الخيام خلال الأسبوعين المقبلين خارج المدينة الجنوبية

صحيفة أمريكية: إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الإثنين

تقارير عبرية: حماس تطالب بهدنة 6 اسابيع مقابل الإفراج عن 20 أسيرا اسرائيليا

الموت يفجع اسماعيل هنية من جديد.. صورة

وزير إسرائيلي: قررنا تخفيف حدة القتال في غزة لأننا نريد التوصل إلى صفقة تبادل

الأخبار الرئيسية

37ef5a794f

ديفيد هيرست: لأول مرة يحارب الجيش العربي دفاعا عن "إسرائيل"

غالانت يعقد جلسة مشاورات أمنية لاجتياح رفح.. نقل الخيام خلال الأسبوعين المقبلين خارج المدينة الجنوبية

تقارير عبرية: حماس تطالب بهدنة 6 اسابيع مقابل الإفراج عن 20 أسيرا اسرائيليا

وزير إسرائيلي: قررنا تخفيف حدة القتال في غزة لأننا نريد التوصل إلى صفقة تبادل

CNN: "إسرائيل" تؤجل العملية البرية في رفح لهذا السبب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية